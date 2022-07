Con ‘Sobreviviré’ , una gran corona, mucha lentejuela y de rosa Rocío Carrasco hacía una entrada triunfal sobre el escenario . Unas alas gigantes aparecen detrás de su espalda que empoderan a la participante en su función más inesperada. Tarrastro se lo ha puesto todo y la hija de la más grande está agotada, “se me va la cabeza”.

El Maestro Joao ha definido a Tarrastro como “un águila de fuego, el ave fénix” . Samantha Hudson tiene claro de dónde le viene el arte drag a la hija de Rocío Carrasco, “has estado estupenda, de tal palo tal astilla ”. Por último, La Prohibida ha querido recalcar que “este tipo de mariconeo es una terapia para cualquier persona” . Sobre su ‘performance’ detalla como experta que “es muy difícil con todo lo que llevabas puesto y mover el culo y la cadera como lo has hecho”.

Tras la valoración del jurado, Rocío Carrasco ha querido decir unas palabras, “me gustaría dar las gracias porque he disfrutado como una niña pequeña en un parque de atracciones. No hay una cosa que me guste más que disfrazarme”