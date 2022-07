Rocío Carrasco está dando mucho de qué hablar con su participación en el ‘Mediafest’. Cada semana lo da todo en las actuaciones, pero eso no le libra de estar en el ojo del huracán y en objetivo de algunas críticas como las de Lydia Lozano.

Podemos decir que fue famosa desde la cuna, pero hasta 1997 no hizo su primera aparición profesional en televisión. Lo hizo para ponerse al frente de un programa de lo más original junto a uno de los rostros más conocidos de la época.

‘Día a Día’ no solo fue el magacín estrella de las mañanas de Telecinco, sino que, también, fue una auténtica pasarela de actores y actrices emergentes. Ahí vimos a Terelu Campos interpretar su mítica ‘Script’ y a Rocío Carrasco actuar en ‘El tendedero’ con María Teresa.

Montaron un buen sarao encima del escenario, no cabe duda, pero hay que decir que no tenían ni idea de la letra de la canción. Aunque se esforzaron al máximo, no atinaban con el playback, pero lo disimularon muy bien con el show que llevaban.