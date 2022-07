En esta ocasión los colaboradores del programa no han participando directamente en esta noche mágica. A través de sus apadrinados han estado muy presentes en el cuarto y último concierto del festival. No obstante sí han decidido entre todos quién debería ser el ganador absoluto del 'Mediafest'. Todos los compañeros de los finalistas se han puesto en fila y han ido dando su veredicto. Finalmente, por muy poca diferencia, Kiko Hernández es el ganador, según los colaboradores .

El jurado alucinó con la actuación de Kiko. "Empastas muy bien con Karina, gracias porque me has quitado 50 años de encima", le aseguró Bibiana Fernández. “Representas una generación que lo tuvo muy difícil. Me has emocionado y a toda España”, dijo Xavi Martínez.