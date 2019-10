Las Mellis vuelven a la carga contra Raquel Bollo: "Nos dejaron de oportunistas y mentirosas"

Raquel y Bibi, más conocidas como Las Mellis, aseguraron que Raquel Bollo estaba embarazada y que había sido ella misma quien lo habría confirmado durante una conversación en el cumpleaños de Irene Rosales. Meses después, saltó la noticia de un embarazo pero Raquel no era la afortunada, sino su hija Alma.

‘Sálvame’ ha hablado con las hermanas para conocer más sobre esta historia: “Nos dejaron de oportunistas y mentirosas y jamás nos hemos inventado nada”. Además, Las Mellis aseguran que ante su equivocación pidieron perdón a Raquel pero ella no les quiso contestar. Por su parte, la colaboradora ha desmentido que existiese la conversación en la que supuestamente confirmaba que estaba embarazada: “Juro que no existió esa conversación con nadie por lo que no puede dar a equívoco”.