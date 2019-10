'A', el íntimo amigo del Maestro Joao: Descubrimos la identidad de la persona que le ha devuelto la felicidad

El Maestro Joao contó en ‘GH VIP’ que le había sido desleal a Pol, su actual pareja, con otro chico. Pol se ha convertido en concursante oficial y la relación de la pareja no pasa por su mejor momento. Tras conocer que la audiencia le había salvado de la expulsión, Joao quiso mandarle un mensaje al que podría ser su nuevo novio y dio más pistas sobre su identidad: "Su inicial es A, y quiero decirle que no hay nada decidido y que muchas gracias porque he visto en su mirada algo que me hizo sentir la felicidad".