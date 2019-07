Mila Ximénez no es la única que necesita un parón: las otras ‘espantadas’ de los colaboradores de ‘Sálvame’

No es la única que necesita un descanso. Mila Ximénez acusa una etapa de tristeza en la que se le hace muy cuesta arriba ir a trabajar, cree que ha llegado el momento y que tiene que tomar una decisión, Jorge Javier Vázquez le preguntaba si lo que necesita no es solo un descanso y ella no lo sabe, pero lo cierto es que no es la primera colaboradora de ‘Sálvame’ que necesita irse para luego volver con fuerzas renovadas.