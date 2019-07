Mila Ximénez, a punto de abandonar 'Sálvame': "Necesito irme ya"

"Llevo muchos años ya en esto y en primera línea de fuego"

"Me haría ilusión desaparecer un tiempo, ser una persona anónima"

"Es cansancio, broncas, follones, irme a casa mal... y ya no doy de mí"

“Soy mi peor enemigo”, ha dicho Mila Ximénez rompiéndose por completo. La colaboradora de ‘Sálvame’ se ha visto envuelta en numerosas polémicas en los últimos días y el enfado con Belén Esteban ha sido la gota que ha colmado el vaso. Viendo un vídeo se ha dado cuenta de que siempre entra al trapo de todas las guerras y que no se da cuenta de que el trabajo tiene un desgaste que le está pasando factura: “No me cuido nada, tengo un tremendo cansancio, no me compensa y necesito irme ya”.

Viéndose en un vídeo que resumía su último conflicto con Belén Esteban, Mila Ximénez se ha dado cuenta de algo: “No me entero de que el trabajo tiene a veces un desgaste y no me cuido nada”. La colaboradora es consciente de sus propios errores, pero siempre cae y no es capaz de adoptar un perfil bajo o secundario: “Estoy notando un tremendo cansancio”.

"No me compensa"

Cree que necesita marcharse y que ha llegado el momento de planteárselo en serio porque lleva casi 20 años en primera línea de fuego: “No me compensa, no vengo ni bien ni contenta, no me apetece y necesito irme ya”. Y es que para la colaboradora son años de “cansancio, broncas y follones”, algo para lo que ya no se ve preparada: “Llega un momento en que tienes que decidir”.

“Me lo debo pensar ya porque soy mucho más frágil, más vulnerable”, ha reflexionado Mila y, cuando Jorge Javier Vázquez le preguntaba si se ve viviendo en un apartamento junto a su hija en Amsterdam ella respondía: “Me encantaría dejarme las canas y recoger a los niños en el colegio”.

“Me siento más sola aquí que en mi casa”

No sabe cómo sería su vida sin trabajar, pero sí tiene claro que está pasando por un momento de “tristeza”, “cansancio” o “depresión”. Le cuesta subirse al coche para ir a trabajar y cuando termina llega a casa, echa el cerrojo, cierra las puertas y se va a su habitación porque necesita silencio y soledad. Eso sí, ha dejado claro que esto no le molesta, le molesta más en el trabajo: “Me siento más sola aquí que en mi casa”.

El ansiado reencuentro con Belén Esteban