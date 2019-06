Mila Ximénez carga contra la mujer de Chelo Gª Cortés: "¿Que somos poco generosos? Llevo dos años ayudando a tu mujer, prestándole dinero y diciéndole que no pase ni un apuro económico"

Marta Roca, mujer de Chelo Gª Cortés, ha hecho unos comentarios sobre ‘Sálvame’ que no han gustado nada, en particular a Mila Ximénez. La colaboradora ha tomado la palabra como solo ella sabe hacerlo y nos ha develado algo que hasta ahora desconocíamos: “¿Que somos poco generosos? No sé lo que has hecho con las deudas de tu mujer dos años, si has trabajado o no, pero yo he estado pendiente durante dos largos años ayudando a tu mujer, preguntándole qué necesitaba, prestándole dinero y diciéndole cada día que no tenga un apuro económico”.