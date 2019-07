El pique entre Miriam Saavedra y Jesús Mariñas: "No me pidas perdón, tampoco lo aceptaría porque sería mentira"

Un comentario de Jesus Mariñas sobre Miriam Saavedra ha encendido a la colaboradora de 'Sálvame' y han comenzado a discutir. Paz Padilla les ha pedido que hablasen las cosas y solucionasen este malentendido: "Aquí ha habido una confusión y las redes están que echan humo". Ante esto Jesús ha contestado: "Yo quiero aclarar, no rectificar, no te voy a pedir perdón". Miriam lo ha interrumpido diciéndole bastante seria: "No me pidas perdón, tampoco lo aceptaría porque sería mentira".