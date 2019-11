Olga Moreno, sobre las demandas interpuestas por Rocío Carrasco: "Creo que debería parar y es aconsejable para ella"

Ha asegurado que tuvo precaución en lo que dijo por "miedo": "Medí mucho las palabras porque no quería demandas, pero la verdad solo tiene un camino". En cuanto a las demandas interpuestas por Rocío Carrasco, ha sido muy clara: "Creo que debería parar y es aconsejable para ella porque sus amigas, aunque defiendan lo indefendible, deberían ayudarla a ella. El enemigo no es mi marido". También ha aprovechado la ocasión para mandarle un mensaje a Kiko Matamoros: "No voy a entrar, pero él sabe que me tiene para lo que sea, que tiene a Rocío para lo que sea y a mi marido también".