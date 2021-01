Paco Porras acusó a sus amigos de dejarle tirado: "No me ha apoyado nadie, me han dejado en la estacada"

“De mis amigos íntimos no me ha apoyado nadie, me han dejado solo, en la estacada, tirado, les importo una mierda”, se quejaba Paco, que nos contaba que lleva cinco meses sin trabajar: “Con la operación no puedo hacer nada, no tengo actuaciones, no tengo ni para mis medicinas y me puedo morir de un momento para otro, llevo seis días que no las tomo”.