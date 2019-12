Pepe de Lucía, padre de Malú, sobre su embarazo: "Es una noticia que me ha dado vida"

'Sálvame' se ha puesto en contacto con Pepe de Lucía, el padre de Malú, para conocer cómo ha recibido la feliz noticia de que la cantante y Albert Rivera esperan su primer hijo. "Estoy en shock porque estaba conduciendo y me dijo: 'papi llámame, papi llámame'. Me asusté, paré y le llamé", cuenta. "'Papi no te asustes, vas a ser abuelo papá, abuelo', me dijo. Qué alegría, me ha dado una alegría increíble, y aquí estoy, que después del shock viene lo que es la calma. Y ya en la calma es cuando me quedo desfasado. No sé lo que hacer y lo que decir, es una noticia que me ha dado vida. Mi única hija, a la que quiero y adoro con locura. Estoy deseando, cogerla y darle un bocadito en la barriga".