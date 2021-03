Paula Usero, una de las actrices nominadas en los Goya a actriz revelación, respondió a una pregunta en el Huffington Post sobre qué programa borraría de la parrilla de la televisión y no lo dudaba: “El ‘Sálvame’, me parece un insulto a todo el mundo y la gente que conforma este programa”.

“Yo nunca opinaría así de su trabajo", replicaba Carlota Corredera en directo en 'Sálvame', que añadía: "Tiene toda la libertad pero creo que no hace falta cargar así las tintas”. La presentadora le respondía que ella no la borraría, ni a ella ni a la serie en la que trabaja y le recordaba: “Hay sitio para todos, con que no veas el programa si no te gusta, no hay nada más democrático que la tele”.