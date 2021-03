Carlota Corredera, sobre el 8M: "Hoy no nos han permitido manifestarnos pero aquí estamos, no nos van a callar"

Ha llegado el 8M, el Día Internacional de la Mujer , y tras varias vueltas con que si se prohibía o no algunas manifestaciones, finalmente la Delegación del Gobierno de Madrid no ha autorizado las concentraciones en la capital.

Hace unos días en la sección ‘M de Mujer’ de Geles Hornedo, Carlota Corredera llamó a la prudencia, "lo que toca es ser responsables . Ahora no tenemos la misma información que la que había hace un año, por mucho que se haya machacado a la gente. Todas las feministas deberíamos de encontrar la fórmula común para manifestarnos el Día Internacional de la Mujer y para que se siga escuchando nuestra voz", aseguraba la presentadora.

Carlota: "Saldremos de nuevo"

Carlota Corredera este año lo ha celebrado en el plató de ‘Sálvame’ y ha anunciado que el año que viene saldrá a la calle, “hoy no nos han permitido manifestarnos pero aquí estamos, no nos van a callar”, ha asegurado en el plató, “aunque no hayamos podido manifestarnos el año que viene saldremos de nuevo”, ha añadido.