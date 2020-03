El alegato feminista de Paz Padilla en la semana del 8M: “La mujer tiene que ser lo que quiera ser y llegar donde le dé la gana llegar”

Este domingo se celebra el 8M, el Día Internacional de la Mujer y Paz Padilla ha lanzado un alegato feminista dedicado a todas las mujeres. Y es que según ha contado, sufrió mucho en sus inicios como humorista porque era una profesión de hombres: “Me han llegado a decir una cantidad de cosas… Evidentemente, he sido muy luchadora y me he ganado el respeto”.