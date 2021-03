Paz Padilla se emociona recordando el apoyo de su hija en sus peores momentos: “Siempre hemos estado muy unidas”

Ana se muestra en todo momento orgullosa de su madre y asegura que ella siempre fue su ejemplo a seguir. El amor que se desprende de as palabras es infinito cuando Ana habla de Paz Padilla. La presentadora observaba el reportaje desde plató sin poder contener las lágrimas .

Tras repasar la entrevista, Paz continuó sin poder contener la emoción hablando de la complicidad y el apoyo de su hija, sobre todo, en los malos momentos. “Ella ha visto como me he enfrentado a esos momentos tan difíciles de perder al amor de mi vida… y si algo he querido ahí es que aprenda de todo este proceso”, aseguraba la presentadora