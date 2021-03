Zayra Gutiérrez presenta a su novio y su examiga carga contra ella: “¡Eres una payasa!”

“Estoy muy bien, muy tranquila, enamorada”, comentaba Zayra a una reportera de ‘Sálvame’ antes de arremeter contra su examiga. “Fue a hablar de su ex, de nosotros, pero bueno, que no quiero entrar en eso, porque es darle protagonismo a ella y no se merece nada, la verdad”, aseguraba Zayra. “Ellos acabaron por lo que acabaron y, al final hemos acabado nosotros juntos y estamos muy bien”, admitía.