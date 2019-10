Paz Padilla pide perdón a Yurena por sus polémicas en 'Sálvame': "Nunca he pretendido hacerle daño"

‘Sálvame’ homenajeaba a Margarita Seisdedos, madre de Yurena, que ha fallecido tras una larga enfermedad y Paz Padilla se ha disculpado con la cantante. La presentadora y Yurena han discutido más de una vez en plató y es que Paz le gastaba bromas que a la cantante no le hacían ninguna gracia: “Quiero pedirle perdón, yo creaba momentos divertidos porque resultaba muy simpática la situación pero de verdad que nunca he pretendido hacerle daño ni ridiculizarla, me reía porque la situación era muy divertida”.