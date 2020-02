La terrorífica experiencia de Paz Padilla con una muñeca vudú: "Me asusté porque me pasaban cosas extrañas"

Paz Padilla estuvo de viaje en África con Jesús Calleja para el programa 'Planeta Calleja' y se compró una muñeca vudú "por el cachondeo" sin saber lo que le iba a suceder después.. Según ha contado Paz, quien no cree en este tipo de cosas, puso a la muñeca de decoración en su casa y empezaron a sucederle cosas extrañas: se cayó por las escaleras, tuvo un accidente de tráfico...

Tras vivir estas situaciones que cada eran más graves, la presentadora se asustó aunque no perdió el humor que le caracteriza: "La chica que trabaja en mi casa me dijo que de noche se movía", ha explicado en un prefecto inglés. Se asustó y decidió acudir a una amiga que entiende de este tipo de situaciones y le explicó que su muñeca era algo maligno. Y es que son un hombre y una mujer atadas a una especie de tridente: "Me dijo que era el demonio".