A Pepi no le ha gustado nada la cita con su último pretendiente, esperaba una visita en plató... Pero no ha llegado así que ha tomado una decisión: nuestra Pepicienta se ha quitado los tacones y se ha tirado, literalmente, a los brazos de Alonso Caparrós, que siempre le ha gustado. Y no ha sido el único, Pepi también ha abrazado a Kiko Matamoros y a Jorge Javier Vázquez.