En 'Sálvame' , Pipi Estrada responde a Alejandra Rubio , hija de su expareja Tereñu Campos, tras sus últimas declaraciones en 'Viva la vida'. El periodista deportivo recalca que tiene olvidada la relación con su madre, después de 16 años. No entiende la reacción de Alejandra, ya que solo hizo "un poli divertido, nada sangrante, su respuesta es despreciativa y despectiva".

Según el nuevo colaborador, "Alejandra no dice la verdad, quizás por falta de memoria" , en sus declaraciones. Sobre el tema del colegio , Pipi explica que cuando Terelu quiso inscribir a su hija en el 'Santa María de los Rosales', " el cupo estaba cubierto" .

A pesar de que "Terelu y Maria Teresa mueven sus hilos, él dice voy a ver si puedo hacer algo". El periodista se sintió ninguneado cuando su pareja en aquel momento dijo "qué vas a hacer tú, si no ha podido mamá". Pero igualmente quiso ayudar, "hice una llamada a un amigo mío, con mucho poder, amigo del número uno de este país, Álvaro Fuster". Pasado una semana "me llama, me dice Pipi, dile a Terelu que vaya a matricular a la niña".