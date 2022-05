Chelo García Cortés, destrozada por la muerte de José Luis Losa: “Pensaba que iba a sacar fuerzas de donde no las había”

“Me he quedado muy mal, yo sabía que estaba destrozado…. Me da mucha pena que José no haya podido superar la perdida de Inma. El vacío en el alma de José Luis ha provocado lo que ha provocado…” , continuaba Chelo visiblemente afectada.

“Yo pensaba, sinceramente, que él iba a sacar fuerza de donde no las había, pero no me imaginaba lo que ocurrió el sábado, no me lo podía ni imaginar”, comentaba antes de desvelar la última vez que habló con su compañero.