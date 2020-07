Primeras palabras de Ana Soria tras destaparse su relación con Enrique Ponce: "Está todo bien"

Sin embargo, según avanza Informalia, una fuente cercana al diestro y a Paloma Cuevas asegura que la almeriense " no está llevando nada mal la fama y la repercusión , sino todo lo contrario". "La misma fuente asegura que fue Ana Soria la que le incitó a no esconder más su ferviente noviazgo", dice el diario. " Consideran que él está yendo demasiado rápido con Ana Soria y que ha corrido mucho para presumir del amor que siente por ella, su actitud ha sido una sorpresas para todos".

El posible dardo envenenado de Ana Soria a Paloma Cuevas

"Ninguno elegimos nacer y sin embargo, nacimos. Eso solo me hace pensar que la vida es un regalo. Un regalo temporal, porque cada minuto que pasamos en ella, nunca vuelve. Dedica tu tiempo a buscar tu propia felicidad y no trates de impedir que otros encuentren la suya. Rodéate de personas que te hagan a ti mejor persona, sólo por estar con ellos. Busca lo que te llena, y no lo que te vacía. Lo que suma y no resta. Y así, vivirás en paz", escribió junto a una fotografía en la que sale muy sonriente.