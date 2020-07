El posible dardo envenenado de Ana Soria a Paloma Cuevas: "Dedica tu tiempo a buscar tu propia felicidad y no trates de impedir que otros encuentren la suya"

" El impacto ha sido grande y muy doloroso , una cosa es que te lo cuenten y otra muy diferente ver a la persona con la que has estado hasta ahora aparecer con otra chica por decisión propia", confesó la ex del torero, Paloma Cuevas a Vanitatis.

Aunque la empresaria ha mantenido el silencio hasta ahora, Soria podría haber utilizado sus rede sociales para lanzar un dardo envenenado a Cuevas. "Ninguno elegimos nacer y sin embargo, nacimos. Eso solo me hace pensar que la vida es un regalo. Un regalo temporal, porque cada minuto que pasamos en ella, nunca vuelve. Dedica tu tiempo a buscar tu propia felicidad y no trates de impedir que otros encuentren la suya. Rodéate de personas que te hagan a ti mejor persona, sólo por estar con ellos. Busca lo que te llena, y no lo que te vacía. Lo que suma y no resta. Y así, vivirás en paz", escribió la almeriense junto a una fotografía en la que aparece muy sonriente.