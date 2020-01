Rafa Mora, a Terelu Campos: "Al final yo decía la verdad y tu hija está comentando realities, ha cumplido el sueño de su vida"

Rafa Mora cree que Terelu Campos es "bastante cobarde" y considera que siempre ha trabajado bajo el "amparo de María Teresa Campos". Y es que el colaborador ha trabajado con Terelu en 'Sálvame' y su relación no fue muy buena porque el colaborador contó una información acerca de su hija: "Conté que le hacía ilusión trabajar en los medios y a mí me dio hasta en el DNI. Me tachó de mentiroso e incluso me obligó a pedir perdón". Rafa se ha dirigido a su excompañera y le ha dejado las cosas claras: "Al final yo decía la verdad y está comentando realities. Por lo menos ha cumplido el sueño de su vida: trabajar en lo que le gusta sin presiones".