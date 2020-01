Rafa Mora desvela motivos económicos en la ruptura de Mª Teresa Campos y Edmundo

Los colaboradores de ‘Sálvame’ especulaban sobre los posibles motivos de la ruptura de María Teresa Campos y Edmundo. Rafa Mora cree que más allá de los viajes, hay detrás un motivo económico. “Si es verdad que Edmundo siempre me comentaba lo de los viajes pero la situación, en ese sentido, no ha cambiado, siempre ha sido igual. A mí me han aportado varios datos: hace más de un año que la piscina ya no está climatizada, ya no tenía el servicio que tenía antes…. ¿La situación es la misma que hace tres o cuatro años donde María Teresa Campos llevaba una vida más boyante, donde Edmundo vivía en un palacio y como un ‘marajá’? A lo mejor ahora Edmundo no estaba viviendo la vida que quería vivir”, aseguraba Rafa.