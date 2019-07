Rafa Mora se queja tras su debut en ‘Cazamariposas’: “Podrían haberme dado el guion 20 minutos antes”

“Bien no ha ido”, así resumió Nando Escribano el estreno de Rafa Mora a los mandos de ‘Cazamariposas’. Era la primera vez del colaborador como presentador y las peculiaridades del programa, como que no hay cue (pantalla donde los presentadores leen el guion) y que no dio tiempo a terminar el guion, se lo pusieron aún más difícil al nuevo presentador.

Pero también llegó a pensar “cosas que no son” ¿Cómo qué? Como que está muy agradecido pero no entiende que no se lo pusieran un poco más fácil: “Podrían haberme dado el guion 20 minutos antes para que me lo leyese y así saber de qué iba a hablar”.