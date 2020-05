Rafa Parra impacta a Jorge Javier Vázquez con su look: "Quién te pillara"

“No me he puesto así por hobby”, decía Rafa Mora la primera vez que le enfocaba la cámara y es que solo iba tapado con un slip y una hoja de parra. El colaborador se ha transformado en Rafa Parra, el hombre más deseado de los cayos de ‘Sálvame’, aunque él está a disgusto.

El confinamiento le ha pasado factura a nivel físico y dice que no está al 100%: “Estoy haciendo deporte pero como más de lo que entreno, no gasto tanto como ingiero”. Los colaboradores le quitaban la razón pero él insistía: “Si me comparo con el resto igual estoy bien pero si me comparo conmigo mismo estoy hecho un asco”.