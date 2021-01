Hoy era una de las fechas marcadas en el calendario para Raquel Mosquera . Hace veinte años perdió a uno de los grandes amores de su vida, Pedro Carrasco . El exboxeador y padre de Rocío Carrasco falleció de un paro cardíaco y no hay día en que Raquel no le recuerde. Por eso ha querido homenajearle en 'Sálvame' escribiéndole una carta desde lo más profundo de su corazón.

"Fueron momentos en los que me aportaste mucho amor. Fui muy feliz a tu lado y sé que estás cuidándome desde donde estés. En todo este tiempo he conseguido formar un hogar. Tener unos hijos como tú y yo siempre habíamos hablado y soñado", proseguía Raquel entre lágrimas. Uno de los sueños que tenía la pareja era tener hijos. Un sueño que no les dio tiempo a cumplir.