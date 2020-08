La versión de Rocío Flores sobre su presunta discusión con su novio: "Es absolutamente falso"

En 'Sálvame' el padre de Rocío, Antonio David Flores, ha dado la versión de su hija: "Según Rocío no hubo bronca, es absolutamente falso. Dice que las imágenes grabadas son de cuando fue a recoger un cargador de móvil y a comprar comida para llevar. Después se fueron a comer un helado. Yo me pregunto cómo es que si existen esas imágenes no existen las de la discusión", decía el colaborador.