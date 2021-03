Rocío Flores y Olga Moreno llegan a Madrid y visitan el despacho de su abogado

Rocío ha acompañado a la mujer de su padre hasta la capital y permanecía en estricto silencio ante las múltiples preguntas de la prensa que les esperaba a las puertas de la estación en Madrid. Rocío no responde a las declaraciones que ha hecho su madre en la serie documental que protagoniza, aunque sí se la veía seria y un tanto triste.

"Yo lo entiendo, respeto vuestro trabajo pero respetadme a mí que no tengo nada que decir", decía Rocío ante las preguntas y Olga adoptaba la misma actitud: "No voy a comentar nada, os lo agradezco. Me da cosa que estéis así".