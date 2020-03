Rubén lo tiene claro con Fani: “No vuelvo a entrar en ese juego”

Ahora, Rubén tiene claro que no volvería a con Fani: “No me vuelvo a meter, no vuelvo a entrar en ese juego, mi pasado, pasado es”. En cuanto a Christofer, que dijo sentir “rabia” cada vez que le ve, cree que esto se debe al “despecho”. Sin embargo, no entiende que se muestre como una persona coherente y elegante y pierda estos adjetivos cuando se refiere a él.