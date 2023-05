La preocupación de Adela González por los espíritus del plató

Esta se ha mostrado muy preocupada por lo que pueda pasar y es que ha recordado que el trabajo de santería no se ha realizado en este plató, aunque ella no confía mucho en este tipo de 'brujerías'. Uno de sus vestidos puede hacerle peligrar y aunque reconoce no tener miedo a hacer el ridículo, teme una caída que le cause daños como a otros colaboradores.