Omar Sánchez no se corta con Isaac, 'El lobo' tras sus insinuaciones de tonteo con Anabel: "Yo no sacaría unos mensajes"

José, padre de Omar, responde a las preguntas del reportero sobre Isaac: "Para mí, eso no es nada. Ella sabe lo que tiene que hacer, yo ahí no entro ni salgo" . Habla sobre la buena relación de Omar: "Muy bien". "Como padre que soy me gustaría", responde cuando le preguntan si le gustaría que su hijo vuelva con Anabel: "Me gustaría que rehiciera su vida, con ella o sin ella, aunque si puede ser con ella mejor". Y termina lanzándole un mensaje a la colaboradora.

Omar Sánchez, no duda en responder a todo lo que dijo Isaac en el programa: "Ni me interesa ni me importa. Cada uno es soltero y hace lo que quiera. Yo no sacaría unos mensajes, no sé para qué". No niega que hayan pasado el fin de semana juntos: "Las cosas que pasen o no queda entre nosotros dos, nos llevamos bien y lo que pase en un futuro no se sabe". Y analiza la marcha de Anabel a Honduras, ¿cómo la ve para afrontar el reality?