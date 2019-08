Isabel Pantoja podría tener que devolver su regalo más especial: Kiko Hernández asegura que Sisi 2 procede de “un criador de perros ilegal”

¡Felicidades Isabel Pantoja! Kiko Hernández se ha subido al pulpillo de ‘Sálvame’ para darle un regalo a la cantante, pero no un regalo bueno. El colaborador tenía una información que podía afectar mucho a Pantoja , pero con la información contrastada tenía que contarlo. Le ha pedido a la cantante que no le cogiera mucho cariño a su nueva mascota Sisi 2 porque “Lo vamos a poner en cuarentena porque igual hay que devolverlo, igual va la Guardia Civil a recogerlo”.

Kiko explica que el perrito “podría proceder de una cría ilegal de perros y lo que estoy diciendo está documentado, hay una denuncia del criador que ya cuenta con varias denuncias por cría ilegal de perros”. Isabel no tendría ningún tipo de responsabilidad sobre lo sucedido pero la persona que “Lo ha comprado si tenía que haber pedido, nosotros preferimos adoptar, la legalidad del animal porque podría ser que los canales legales no se hayan cumplido. Este programa está investigando al criador de Sisi 2… No quiero decir más porque quiero ser prudente, pero la semana próxima más información, aquí en ‘Sálvame’.