Sofía Suescun ha visitado 'Sálvame' para aclarar su situación con Kiko Jiménez. "Estoy más tranquila porque he leido el blog de Kiko donde explica su relación con Estela y como puede estar interpretándose lo de fuera. Ayer me agobie porque estoy muy enamorada de Kiko y ahora cualquier detalle en el que siento que puede irse al traste pues no sé… veo en Kiko al hombre de mi vida, me muero por verlo de unas formas…", ha dejado claro la navarra.