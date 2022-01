Lo que ha motivado la decisión de Tamara Gorro de marcharse fuera de España: del anuncio de su separación a su defensa de Ezequiel Garay

Sin embargo, se ha cuestionado la actitud de Ezequiel Garay y Tamara no ha podido soportarlo. Se decía que el futbolista pasaba demasiado tiempo con la playstation y hablaban de "costumbres" que a Tamara no le gustan: "Todo lo que muestran en Instagram es mentira. Ella le llama para hacer un vídeo, graban un minuto, y él se vuelve a ir (...) Tiene costumbres que a ella no le gusta. Él no trabaja y hace cosas que no, hace cosas como jugar a la Play, estar en con la tele...", decía un testimonio en 'Viva la vida'.