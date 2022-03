“Sigo pensando, evidentemente, que, si Makoke tuviese algún problema en su vida , no sé si ella quisiera que yo estuviera, pero yo voy a estar. Yo no voy a dejar de preocuparme”, aclaraba Terelu.

“No me gusta que jueguen con que yo me tengo que callar. No siempre estoy a gusto cuando me callo…”, zanjaba Terelu Campos.