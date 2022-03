Tensión máxima entre Makoke y Terelu en plató: "A mí lo que tú hagas con tu vida me da exactamente igual"

Makoke responde a los que se preguntan de dónde saca el dinero para su altísimo tren de vida

Terelu Campos se hace la misma cuestión que Kiko Matamoros: "No me salen las cuentas"

Makoke explica cuáles son los ingresos de su novio: "Tienen cuatro empresas"

Esta misma semana, Makoke disfrutaba de sus enésimas vacaciones en esta ocasión en México. La colaboradora de 'Viva la vida' compartía con sus seguidores a través de las redes sociales exóticas imágenes en las que se le veía disfrutando de un auténtico paraíso.

Los comentarios no se hacían esperar y era el propio exmarido de la modelo, Kiko Matamoros, quien ponía el foco en el alto tren de vida de la colaboradora. Kiko aseguraba que Makoke únicamente colabora con 'Viva la vida' tres días al mes y que sus ingresos por publicidad en redes sociales son escasas.

El colaborador de 'Sálvame' aseguraba que sus ingresos tampoco podían venir de su pareja: "Es un trabajador por cuenta ajena y que no es empresario ni absolutamente nada, no creo que sea el caso, él presta sus servicios como capitán de barco".

Pero no solo Kiko Matamoros se sorprendía con las últimas imágenes de Makoke. Terelu Campos, durante la emisión del programa que presenta junto a María Patiño, también se preguntaba cómo su compañera podía permitirse viajes como ese. En 'Viva la vida' ambas se han visto las caras y los reproches mutuos no han tardado en llegar.

Makoke da por finalizada su amistad con Terelu Campos

Tras las publicidad, Makoke ha explicado de dónde obtiene los ingresos necesarios para permitirse esas vacaciones de lujo: "Aunque la gente diga que no tengo recursos yo tengo una empresa y, aunque no voy a dar detalles, mi novio es también propietario de cuatro empresas, aunque Kiko diga lo contrario".

Terelu le ha explicado a la que hasta ahora era su amiga que, en su opinión y en la de muchos otros, Makoke no debería hacer tanta publicidad de sus vacaciones: "Por respeto a los que no se lo pueden permitir".

Makoke se ha tomado muy mal los comentarios de su compañera: "Yo te consideraba mi amiga pero veo que yo para ti no lo soy, te da igual lo que pasa con mi vida y no te alegras por las cosas buenas que me ocurren, eso no es de amiga".

Terelu Campos: "Para mí Makoke es una simple conocida"

La discusión continuaba subiendo de tono y empezaba a intuirse el motivo del distanciamiento entre Terelu y Makoke. La hija de María Teresa Campos insinuaba que ocurrió algo que provocó que dejara de confiar en Makoke: "No te voy a decir ni siquiera en privado lo que me ha molestado porque no me fio de que no lo hagas público".

Makoke estallaba y soltaba algo que no gustaba nada a su compañera: "Fíjate si seré de fiar que me contaste en verano una cosa de tu hija y no he dicho ni mu". Terelu, visiblemente molesta, respondía: "¿Veis lo que os digo? Acaba de soltar algo que no debe".

Terelu Campos no ha tenido reparo alguno a la hora de reconocer que Makoke y ella no son amigas: "Para mí es una conocida, en el pasado tuvimos relación porque nuestras hijas eran amigas, ellas sí, pero nosotras tampoco es que hayamos tenido una relación estrechísima de salir a cenar". Makoke alucinaba: "Pero por favor, ¡si siempre me invitabas a tus cumpleaños!, hasta el año pasado, que en vez de a mí invitaste a mi ex (Kiko Matamoros)".