Lo que no vimos de la reaparición de Carmen Borrego: "Tuve una crisis nerviosa"

Tras 14 días, Carmen Borrego iba a ver su nuevo aspecto ya que se emitía el nuevo capítulo de 'Las Campos', en el que se ha sometido a una intervención estética para mejorar el aspecto de su cuello y su rostro. En directo, Carmen se emocionó y se declaró feliz, pero tras las cámaras ocurrieron muchas cosas que nos desvela la protagonista: "Tuve picos, estuve emocionada, grité, pataleé, no me quedó nada, lo hice todo"

Carlota Corredera, presentadora del programa, nos ha dado más detalles y es que en la publicidad previa a la reaparición vio a Carmen y pensó: “¡Invitada a la fuga!”. Le vio hacer “una ‘espantá” y el director también se percató: “Raúl me dijo que creía que nos habíamos quedado sin invitada”. Tan nerviosa se puso que tuvo que pedir disculpas a sus compañeros: “me porté fatal, gritando y diciendo cosas que no son bonitas”.

Tras ver su cambio, que se ha centrado en un corte de pelo y en unos hilos tensores para mejorar el aspecto de la piel de su cara, la colaboradora de ‘Sálvame’ responde a las críticas dejando claro, en primer lugar, que no se ha puesto en peligro: “soy responsable, lo he sido y lo seré, jamás frivolizo con algo que me causa tantísimo sufrimiento, tanto a mí como a las personas que me quieren”.