El reencuentro de Terelu con los colaboradores de 'Sálvame': no saludó a Lydia y fue fría con Gema

Terelu fue, pero solo unos minutos porque tenía una cena con unos amigos de Málaga y allí se reencontró con algunos de sus excompañeros. Charló con Belén, le dio su regalo, pero cuando Lydia Lozano le saludó, no respondió: “Le dije hola y no me contestó”. En ese momento, Lydia hablaba con Raúl Prieto, que se ofreció a mediar, pero ella se negó: “En una fiesta hay que dejar los malos rollos fuera y no crear un problema al anfitrión”.