Terelu Campos aclara los planes de boda de su hija: “No se casa, lo hará cuando le dé la real gana”

No se casa, al menos por ahora. Unas declaraciones de Alejandra Rubio en su canal de Mtmad generaban la polémica: ¿Piensa casarse ya la hija de Terelu? La colaboradora de 'Sálvame' abandonaba el programa tras escuchar la noticia pero, 24 horas después, aclara que todo era una broma y que su hija, por el momento, no tiene pensado pasar por el altar.

“No se va a casar”, ha dicho y es que solo hablaron de que les gustaría casarse cuando ella tenga entre 22 y 23 años, lo que supone aún al menos cuatro años de espera. Por tanto, no hay planes inmediatos y Terelu deja claro que no tiene ningún problema en que Álvaro sea la pareja de su hija hoy y su marido en el futuro: “Es una gran persona, es cariñoso y cuida mucho a Alejandra. Eso como madre me importa muchísimo”.