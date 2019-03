Terelu Campos se sincera tras sus meses más duros: "Me queda una operación"

Hablando sobre el amor, Terelu Campos ha sido muy clara: "He decidido, y lo tengo muy claro, que no voy a tener pareja nunca más. Creo que, en ese sentido, mi vida se acabó". La presentadora ha confesado que no sería capaz de desnudarse delante de un tío y que se ve sola en un futuro: "En agosto hará cuatro años que estoy sola".