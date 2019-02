Toño Sanchís, “al límite”, irrumpe en un directo de ‘Sálvame’

“Me consta, con independencia de su imagen pública, que Toño está muy agobiado”, ha dicho Patiño asegurando que lo que le han transmitido es que la situación está “al límite”. "No entiendo que, si tiene un as debajo de la manga, hace 48 horas estaba llorando por las esquinas", ha explicado.

Y, quizá, sus nervios se han visto reflejados durante el directo de Kike Calleja a las puertas de su casa. Toño salía de la vivienda acompañado de su hijo y se colocaban cerca del reportero mientras el cámara y el reportero intentaban evitar que se viera al niño. "No me hagas esto", le ha pedido Calleja que luego ha explicado que siempre intentan no grabarle cuando va acompañado.