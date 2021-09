José Antonio León, sobre el estado de salud de la madre de Isabel Pantoja: “No hay una evolución, más bien lo contrario”

‘Sálvame’ conectaba en directo con José Antonio León , que se encontraba en la puerta del Hospital Puerto Real, en Cádiz, donde está ingresada la madre de Isabel Pantoja, p ara informar de la última hora . El reportero no pudo ser más claro al comenzar la conexión:

“Me gustaría daros buenas noticias, pero a la familia y al entorno más cercano se les está mintiendo . La información que dimos el lunes, que se estaba recuperando, venía por ahí… a día de hoy, Doña Ana se encuentra grave , estable dentro de la gravedad. Se encuentra sola y aislada, no hay contacto físico con ella”.

“Las noticias no son buenas, no hay una evolución, más bien lo contrario. En este tipo de situaciones no se sabe cómo puede evolucionar al final un paciente”, continuaba explicando el reportero.