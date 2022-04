Irene Rosales, Kiko Rivera y sus hijas han hecho las maletas y están disfrutando de las idílicas playas de Punta Cana, en República Dominicana . El cantante ha aprovechado para hacerse un cambio de look y la pareja ha compartido cómo se están cuidando en sus días de descanso. Lydia Lozano ha dado más detalles del viaje y del lugar donde se están alojando y explica que le dicen "que están con las dos niñas y otras chicas".

Los hermanos están disfrutando de los suyos mientras 'Sálvame' ha emitido un nuevo capítulo de la docuserie de Isabel Pantoja. Gema López plantea que hay mucha gente que cree que no es la semana más prudente para que se fueran de vacaciones: "No sería prudente en una familia que es normal, pero en esta familia en la que la madre no habla con los hijos, que se vayan de viaje es normal y sano".