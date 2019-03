El padre de Ylenia pierde los nervios con una reportera de 'Sálvame': “Estoy alterado”

A pocas horas de saberse si finalmente Ylenia se convertía en la última expulsada de 'GH DÚO', nos pusimos en contacto con su padre para saber cómo se había tomado su polémico escarceo con Antonio Tejado: "Lo que me faltaba para que me dierais el día". Juan Antonio reconoció que le habíamos dado un disgusto : "No me ha hecho ni caso, ha habido gritos, a veces mala educación y salidas de tono".