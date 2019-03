La de Benidorm parecía muy enfadada tras conocer la decisión del público y ha dicho, con sarcasmo: “”. Ylenia estaba deseando marcharse ya de la sala de expulsión y no se ha despedido de su rival. Cuando se ha quedado sola, María Jesús ha empezado a hablar: “”. Además, cree que el tonteo entre Ylenia y Antonio ha sido una “operación salvación” que no ha funcionado.

La casa se ha quedado de piedra cuando María Jesús ha vuelto . Parece que el único que se lo esperaba era Juan Miguel que, junto a Irene, Kiko y Alejandro, fueron los que recibían a su compañera con un abrazo. Carolina Sobe, sin levantarse del sofá, no pudo contener las lágrimas porque se había ido su mayor apoyo.

La noche más caliente de Ylenia y Tejado

Durante la entrevista en el plató, Jorge Javier le enseñó las imágenes a Ylenia y ella empezó diciendo que solo era un juego de amigos... pero cuando vio los vídeos se le cambió la cara: "¿Pero hubo 'piquis'?" . No se acordaba. Este es el momento.

Ylenia también ha hablado con Jorge sobre su relación con María Jesús: "He intentado contenerme pero me pone histérica la falsedad de María Jesús. No sé, tiene un pacto con el diablo esta mujer porque con todo lo que hace…”.