Aunque la prensa ha conseguido localizar a Kiko Rivera, su respuesta ha sido el silencio . Por el momento, el DJ no se ha pronunciado, es más, no ha dicho ni una sola palabra. Por su parte, Isa Pantoja, aunque más agradable, tampoco ha soltado prenda.

Terelu se posicionaba entonces del lado de Isabel: "Si has puesto de vuelta y media a tu madre públicamente, entiendo que la madre quiera un perdón públicamente" , decía.

José Antonio León se encuentra a las afueras de la casa de Kiko. Y, aunque no ha querido dar declaraciones, nuestro reportero nos ha podido comentar cómo se encuentra: "Gracia no le hace, de ser cierto. No por él, que tampoco es que quiera nada, más bien por los que heredarían de él. Y por la parte también de su padre. Él ya sabe que Agustín podría hacer movimientos de este tipo".