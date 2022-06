Raquel Morillas revela a qué se dedica en la actualidad y cómo es su relación con Noemí Ungría

Años después del accidente de tráfico que le cambió la vida, Raquel Morillas vive alejada de los medios de comunicación y en ‘Sábado Deluxe’ nos ha contado cuál es su nuevo trabajo: “Trabajo en la ONCE vendiendo cupones. Es lo mejor que me podía haber pasado en la vida. Estoy encantada y me lo paso pipa con la gente”, decía.

La concursante de ‘GH’ vivió una tormentosa relación con Noemí Ungría y no quiere saber sobre ella: “No la he perdonado”, decía de la mujer con la que se casó tras salir de la casa de Guadalix de la Sierra.

“La última vez que la vi, me pedía seis meses de cárcel por maltrato familiar, cuando yo nunca le he hecho daño a nadie. Cuanto más lejos esté, mejor. Siempre que se acerca me pasa algo (..) No sé nada de ella”, aclaraba.